中國主張強化對日本福島核污染水排海國際監督

中評社香港3月5日電／3月4日，國際原子能機構3月理事會在維也納國際中心開幕。中國常駐國際原子能機構代表李鬆大使在會上發言，闡述中方在日本福島核污染水排海問題上的原則立場，強調中國主張強化對日本國際監督。



新華社報導，李鬆表示，日本罔顧周邊國家反對和國際社會關切，已擅自向海洋排放超過2.3萬噸核污染水，又於上周啟動第四批排海。從來沒有任何一個國家膽敢冒天下之大不韙，以這樣的方式把核污染風險強加給全世界。福島核污染水排海造成的外溢影響前所未有，遠遠超出日本領土或管轄範圍，絕非日方可擅專的事務。日方排海對國際核安全體系構成嚴重衝擊，日方利用國際原子能機構為其背書，對機構公信力造成嚴重傷害。



李鬆指出，中國的立場一貫明確，堅決反對日方排海，強烈敦促日本停止排海。針對日方執意推進排海活動，中方本著對海洋環境和人民健康高度負責的態度，率先主張對日本實施嚴格有效的國際監督。正是在以中國為代表的利益攸關方堅決主張和持續努力下，國際原子能機構秘書處形成了對福島核污染水排海的國際監測安排。中方支持並積極參與秘書處在福島開展監測工作，同時與日方保持溝通。中國的主張和支持，是對福島核污染水排海國際監督監測的重要貢獻；中國等利益攸關方的實質性參與，是有關國際監測安排真正實現嚴格、獨立、有效的重要保證。



李鬆說，中方本著科學和負責任的態度，對日方排海正當性、安全性、生物富集等潛在危害性、日方核污染水淨化裝置的長期可靠性、核污染水數據的真實準確性、現行監測安排的有效性提出了質疑。東京電力公司長期失信、管理混亂、監管不力等問題，使日方所謂排海“安全、可靠”的說法根本無法令人信服。近期，能登地震對核電站的影響、福島第一核電站發生工作人員遭核污染水濺射、福島淨化裝置核污染水大量洩漏等問題，進一步印證了中方和國際社會的嚴重擔憂，充分說明強化對日國際監督勢在必行。



李鬆強調，福島核污染水排海既是科學問題，也是態度問題。中方敦促日方嚴肅對待國內外關切，全面配合建立周邊鄰國等重要關切方實質參與、真正獨立有效的長期國際監測安排，切實解決周邊鄰國的正當關切，妥善處置福島核污染水，防止日方行徑貽害全球海洋環境和人類健康。中方願與各方繼續加強溝通合作，支持並積極參與對日監測，不斷強化對日國際監督，還給各國人民乾淨安全的海洋。