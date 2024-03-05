台海巡認有雷達航跡圖　呂禮詩轟綠營怪招多

呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／“立法院”內政委員會4日安排“金門撞船案”專案報告，“海委會”副主委”、“海巡署長”周美伍4日在內政委員會還原事件，坦承有雷達航跡和影像，並已交付檢調。對此，前台灣海軍新江艦長呂禮詩4日在政論節目表示，但現在民進黨厲害了，他說他把這些資料交給檢調，然後基於偵查不公開，不斷做解釋碰撞還是撞船，到底會怎麼樣影響我們的“主權”。



根據《中時新聞網》報導，呂禮詩4日在政論節目《新聞大白話》中表示，“之前有多少人不斷地質詢，就是有關於雷達航跡圖，之前完全對於這個問題不回應、不解釋，我當時還特別強調，你不能說你要爭取雷達操作手加薪時，就說海軍聯成系統是有連結的，等到今天出事的時候，你就一推二五六，完全不關你的事”。



呂禮詩接著說，結果在這個委員會裡頭就證明了，不但是有他們的對話紀錄，而且雷達站跟海巡艇之間的連雷達的軌跡圖，全部都有。



呂禮詩最後也直言，但現在民進黨厲害了，他說他把這些資料交給檢調，然後基於偵查不公開，誰說偵查不公開？反正就是想出用這種怪招出來，講來講去，然後又在字面上不斷做解釋，解釋碰撞還是撞船，到底會怎麼樣影響我們的“主權”。