520後續留任？唐鳳：政務官去留由長官決定

台“數位部長”唐鳳受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）民進黨賴清德5月20日上任，部會首長去留受到關注，近來飽受外界批評的“數位發展部長”唐鳳的去留更經常受到討論。唐鳳預計7日會到“立法院”進行專案報告，被視為“期末考”。針對5月20日後去留問題，唐鳳今日表示，我們政務官的去留，當然都是由長官來決定。



“行政院長”陳建仁今日赴“立法院”進行施政報告並備詢，唐鳳也出席，並於會前受訪。



唐鳳到達議場時，原本要直接進場，見到媒體拿起手機跟在身旁拍攝並發問，唐鳳主動表達願意好好受訪，讓媒體拿好攝影機與麥克風，不必以手機追逐。



5月20日後就不會留任？



唐鳳表示，現在是“內閣”看守人事凍結期間，我們政務官的去留，當然都是由長官來決定。



另一方面，賴清德2018年擔任“行政院長”時推動數位身分證，後來因資安疑慮，2021年時任“行政院長”的蘇貞昌決定暫緩執行，遭廠商求償10億元(新台幣)，後來經過6次調解，賠償金額預計落在2.8億元，由全民買單。



對此，唐鳳表示，如果調解需要數位部提供支援的話，我們當然會全力配合，目前瞭解到這件事情是由“行政院”公共工程委員會在處理。