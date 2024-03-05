桃園機場塞爆　王國材今道歉並承諾檢討

台“交通部長”王國材。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月5日電（記者 俞敦平）台“交通部長”王國材5日上午赴“立法院”備詢前，受訪時回應了關於最近桃園機場因為歲修導致嚴重堵塞的情況。他陳諾將會進行內部的檢討與討論避免以後發生相同的情況。



桃園國際機場為了進行南跑道的年度鋪面整理，於3月3日至5日封閉南跑道，只開放北跑道供飛機起降。這導致許多飛機不得不在空中或地面等待，或轉降其他機場，造成航班延誤的情況。根據統計，3月3日桃園機場的航班準點率衹有53%，其中有10%的航班延誤超過2小時。



對於此事，王國材上表示，台灣進行南跑道的維修本來是3天，從3月3日到3月5日，但是為了減少對航班的影響，他們提前兩天在3月4日晚上9點就恢復了雙跑道的運行。他說，跑道維修是航空安全裡面很重要的一部分，因為桃園機場它本身是24小時營運的，所以跑道歲修一定會影響到航班，他們會進行檢討，找出可以改善的地方。



王國材舉例說，例如可以讓航管通知國外回來的飛機，不要提早進入飛行情報區，避免空中等待的時間和油耗。另外，他補充“交通部”有跟航空公司談過歲修的事情，但是因為旅客並不知情，所以旅客的埋怨也特別大。



王國材表示，旅客的部分經過昨天與桃機的開會討論，“交通部”把它當作一個很重要的事情來處理，想要設定一個標準。雖然跑道歲修一定是要做，會影響航班，但是怎麼樣讓影響跟民眾的抱怨比較小，這個他們已經有做一個討論，希望以後就盡量避免有這種事情發生。