美最高法院推翻禁特朗普科羅拉多州初選的裁決

中評社香港3月5日電／美國聯邦最高法院4日推翻科羅拉多州最高法院禁止前總統特朗普參加2024年美國總統選舉該州初選的裁決。



新華社報導，聯邦最高法院認為，美國憲法讓國會而不是各州負責對聯邦官員和候選人執行第十四修正案第三款。



美國憲法第十四修正案第三款被稱為“叛亂者禁令”，禁止那些宣誓支持美國憲法後又參與叛亂的人擔任公職。科羅拉多州最高法院2023年12月援引該條款並作出裁決，特朗普因參與“國會山騷亂”這場“叛亂”而不具備擔任公職的資格，他的名字也就不能出現在美國2024年總統選舉科羅拉多州共和黨初選選票上。特朗普方面對此表示反對，並上訴至聯邦最高法院。



美國媒體指出，聯邦最高法院4日的裁決基本終結了通過“叛亂者禁令”阻止特朗普重返白宮的嘗試。特朗普當天在社交媒體上發表簡短聲明歡迎這一裁決，而科羅拉多州選舉官員則表示“失望”。



美國十幾個州和海外領地將於5日舉行2024年美國總統選舉初選，這一天被美國媒體冠名為“超級星期二”。美國選舉專家表示，“超級星期二”之後，今年大選局勢或進一步明朗。目前，特朗普領跑共和黨初選，美國現任總統拜登領跑民主黨初選。



初選是美國總統選舉的第一階段。今年美國大選投票日為11月5日。