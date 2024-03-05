台少將吻馬尾妹　邱國正：家庭問題好好考慮

台防長邱國正接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）已婚台“國安局”特勤中心少將謝靜華2月被爆出街邊強吻馬尾妹，今日更爆出“馬尾妹”身份是台軍方已婚高階軍官，還用聲明書替謝脫罪，台“國安局”高層更下封口令止血。台“國防部長”邱國正今天受訪強調，沒有包庇，事情發生對她的家庭蠻大損傷，也希望照顧官兵立場，看哪邊有委屈幫她處理，既然發生問題趕快處理，家庭問題真的要好好考慮，朝這方面去做。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政質詢。



媒體報導曾任賴清德萬里警衛室主任的“國安局”特勤中心少將謝靜華，遭爆在路邊強吻一名馬尾妹。該名女子真實身分其實是“國防部”的上校幕僚、曾任海軍艦長的尤鐿濂。案發後“國安局”本來要約談她，但她用假名寫了一份聲明書替謝脫罪，卻拒絕接受“國安局”訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾，讓單位內部議論紛紛。



邱國正今赴“立院”，被問到“馬尾妹”風波，他強調沒有包庇，事情發生後，對她的家庭蠻大損傷，有出面調查瞭解，看她有被欺負的話幫忙發聲，但目前為止表現都蠻正常，“國防部”也希望照顧官兵立場，幫她解決、看哪邊有委屈的話幫她處理。



傳出“馬尾妹”已婚？邱國正也說，不光軍方形象，家庭、個人都有傷害，我們沒有加油添醋，家庭問題要好好處理，目前這方面去做。



媒體追問是否施壓這名女軍官？他則說，他不知道這件事情，但是對同仁照顧一定要做。