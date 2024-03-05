藍訂藐視罪最重關一年　陳建仁：彼此尊重

陳建仁接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團預計增訂“藐視“國會”罪”，若行政官員在接受“立委”質詢時虛偽陳述或反質詢，最高可處1年有期徒刑。“行政院長”陳建仁5日並未表達贊成或反對，但數度強調，質詢過程彼此尊重、就事論事、深入溝通，讓民眾瞭解施政內容是有必要的。



2024大選後“立法院”三黨不過半，在朝野激烈交鋒，經常上演官員遭激怒“反質詢”“立委”，國民黨團昨提出“國會”改革五法”草案，其中將在刑法修正增訂“藐視“國會”罪”，行政官員接受“立委”總質詢時，若隱匿或虛偽陳述，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金、官員“反質詢”經院會主席制止仍繼續，處6個月以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。並同步在“立法院”職權行使法修正草案指出，官員出席“立法院”聽證會時若虛偽陳述、偽造資料等，處3年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。



“行政院長”陳建仁5日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



陳建仁會前接受媒體訪問表示，“行政院”對於“立法院”的質詢需要負責任，按照“憲法”規定做相關的施政報告，並接受必要的質詢，這是“憲法”所規定的。我們在質詢的過程中，一向都很尊重“國會”，及“立委”的質詢。但也有必要在“立委”不瞭解事實真相的時候，更詳細的在質詢過程中與“立委”深入交換意見，讓委員、全民都能夠瞭解，這樣的過程，彼此互相尊重、就事論事，讓事理更加的明白，是有必要的。



陳建仁說，理性問政本就是民主社會應有的表現，“行政院”一定會和“立法院”一起努力，讓所有在“立法院”的質詢都能符合，也真正地讓民眾可以瞭解所有施政的內容。他要再次強調，我們應該要彼此尊重、深入溝通，讓所有的施政的內容能夠讓民眾能夠充分的瞭解。



媒體問及，前“行政院長”賴清德任內推動數位身分證，2021年卻因資安爭議喊停，廠商向政府求償新台幣2.8億元，淪為全民買單？陳建仁指出，去年媒體報導廠商求償10億元，當時他也說沒有全民買單的事情，這件事經過公共工程委員會與廠商協商後，以達成協議，希望能在2.8億元以下，因此前後的金額是不一樣的。

