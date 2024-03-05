高金曝管碧玲原民升遷簡訊　媒體人析自保

無黨籍“立委”、內政委員會召委高金素梅4日在臉書公布“海委會”主委”管碧玲和她的簡訊對話內容。（高金素梅(吉娃斯．阿麗)臉書） 中評社台北3月5日電／“立法院”內政委員會4日舉行金門大陸漁船翻覆事件專案報告。無黨籍“立委”、內政委員會召委高金素梅在會前公布“海委會”主委”管碧玲和她的簡訊對話內容，質疑管究竟想幹嘛？對此，媒體人張禹宣批評，管碧玲發簡訊的目的是在拍馬屁。張研判，高金素梅的舉動是在自保，既強調自己很公允，也要防止管提這件事，造成雙方各說各話的情形。



高金素梅4日在臉書發文指出，3日下午2點42分，收到一則管寄來的簡訊，稱“失禮，尚祈諒察”，她立即回覆管接受“尚祈諒察”。到了下午3點43分，管又傳了一則簡訊，說“海巡有很多原住民同仁，特別要求注意在升遷上的拔擢”。這次，她沒有回覆。高金素梅說，覺得受到侮辱，管碧玲難道是想用海巡原住民同仁的升遷，來“交換”同意擅改專案報告名稱？



根據《中時新聞網》報導，張禹宣4日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，管碧玲簡訊中提到的“原住民同仁升遷拔擢”相關說法，是本來就應該要做的事，不需要特別提出來。此外，她還提到“岸巡隊”，但這次是事發單位是“洋巡隊”，兩者性質不同，與這次的專案報告沒有關連性，因此張禹宣研判，管的簡訊是在拍馬屁。



張禹宣直呼，管碧玲怎麼會拍馬屁拍到這個程度？高金素梅在和她公事公辦，她卻在套交情，“這才是真正的大問題！”。張禹宣研判，高金素梅將簡訊公開是在自保，要強調自己很公允，並避免之後管碧玲提起這件事，造成各說各話的僵局。