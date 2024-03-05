逾5千萬顆過期巴西蛋　台官方銷毀再花4千萬

新北市衛生局2023年9月發現畜產會在新北承租的倉儲堆滿過期蛋。（資料照 新北衛生局提供） 中評社台北3月5日電／台灣的雞蛋爭議未歇，不僅目前雞蛋買氣不佳，去年的進口蛋也有5580萬顆過期待處理。“農業部”代理部長陳駿季4日表示，目前過期蛋預計在今年4、5月處理完畢，預估處理廢棄雞蛋所需經費約新台幣4000多萬元。對此，台灣民眾黨“立委”張啟楷表示，這些過期蛋只要放得越久，全民就要再噴錢去繳電費、倉儲費，拖到現在究竟發生什麼事？



台“農業部”去年為因應台灣缺蛋情況，從巴西進口1.5億餘顆雞蛋，但卻有逾5千萬顆雞蛋過期。



“立法院”經濟委員會昨邀請陳駿季到“立法院”做業務報告並備質詢，席間多位“立委”質疑去年進口蛋至今還冷藏存放，可說是浪費電費、浪費人民血汗錢。



張啟楷質詢表示，5580萬顆廢蛋究竟何時能離開冷凍庫？這些過期蛋只要放得越久，全民就要再花錢去繳電費、倉儲費，為何拖到現在還沒處理完？



對此，陳駿季表示，為了不影響台灣市場，去年的部分進口蛋是先採庫存方式存放，後因過期而報廢，總數約為5580萬顆。



陳駿季指出，過期蛋銷毀除了需要招標經由廠商處理，也需要經過各縣市政府同意，將廢蛋納入資源再利用品項。此外，也需要考量地方政府的作業時間。



目前已在去年底由台灣省農業資源循環再利用協會得標，交由全台14家廢棄物處理廠回收利用，現已有4家廢棄物處理廠向各縣市政府申請，將廢棄蛋列為資源回收利用物，作業日是自各縣市地方政府同意後，在120天內完成處理，預計完成時程大約在4月到5月之間。



至於處理費用，“農業部”畜牧司副司長李宜謙表示，處理廢棄雞蛋堆肥的標案大約3000多萬元，負責運輸的標案為970萬元，加總起來大約4000多萬元的處理費用。只是若再加上當初購蛋費用，以及倉儲等費用，已逾上億元。