兩會熱議：首場代表通道聚焦中國製造和文化

代表通道現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議首場“代表通道”於3月5日上午舉行。今年率先走上“通道”的代表共有6位，分別是奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍代表，天合光能股份有限公司董事長高紀凡代表，中國社科院考古所安陽站副站長何毓靈代表，雲岡研究院院長杭侃代表，空軍航空兵某旅副參謀長高中強代表，中國民用航空飛行學院總飛行師劉傳健代表。這6位代表兩兩一組，分別就中國製造、中華傳統文化、藍天傳奇等講述各自的動人故事。



為中國製造增光添彩



奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍代表表示，2023年，中國汽車產銷量雙雙突破3000萬輛，出口大約500萬輛。從一個世界汽車大國變成一個世界汽車強國，光靠銷量、光靠規模還是不夠的。“在做好產品、做好服務的基礎上，中國企業特別是中國汽車還要繼續加大研發投入，加大品牌建設投入，打造極致的產品，為中國製造、為中國創造、為中國品牌增光添彩。”



除了汽車製造，過去一年，光伏產業也有亮眼成績。天合光能股份有限公司董事長高紀凡代表表示，2023年，包括太陽能電池在內的我國“新三樣”出口已經超過了1萬億元，有望成為中國製造新名片。他對中國光伏產業的發展充滿信心，並表示，他將以一個科技創業者的堅韌、執著，堅定不移開展自主創新，為高水平科技自立自強和發展新質生產力拼搏奮鬥，爭當中國光伏產業高質量發展的探路者。



做好文化遺產代際傳承



何毓靈介紹，殷墟是甲骨文的“故鄉”，漢字的發源地。甲骨文是我們目前所知道的最早的成熟文字系統，以甲骨文為代表的漢文字是我們當下中華兒女共同的血脈，也是我們中華民族形成和發展的重要維繫。他同記者分享了20多年前與團隊一起發掘“亞長”牛尊青銅器的故事，正是這次發掘，讓他對殷墟有了25年的堅守。如今，殷墟博物館新館已建成開放，展出近4000件套文物，憨態可掬、呆萌可愛的“亞長”牛尊就在展廳“C位”，歡迎大家赴一場與商文明的千年之約。



在山西的雲岡石窟，同樣有一位人大代表做著傳統文化的傳承人、保護人。雲岡研究院院長杭侃代表介紹，雲岡石窟是北魏時期的大型石窟群，1961年被評為首批全國重點文物保護單位，2001年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。杭侃說，黨和國家高度重視雲岡石窟的保護工作，雲岡石窟的危岩體加固工作進行了幾十年，進入以預防性為主的階段，但任務並沒有減輕。“雲岡石窟地質情況非常複雜，存在風化、凍融、滲水等多種病害。我們將堅持保護第一、加大科技投入力度，在雲岡石窟的保護、研究、展示和利用方面持續發力，做好文化遺產代際傳承，讓更多人感受到傳統文化的魅力。



翱翔藍天，守衛祖國和人民



全國人大代表、空軍航空兵某旅副參謀長高中強回憶起去年執行為志願軍烈士遺骸歸國護航任務的場景。他說，他和戰友們結合航線規劃、氣象特點、任務機場情況進行全面研究分析，特別是針對複雜氣象條件下的飛行進行全面細致準備，為的就是確保萬無一失地接迎英雄回家。“接迎烈士遺骸讓我感受到先輩們拼來山河無恙，家國安寧，今天的幸福來之不易，也更加深了我對先輩的崇敬和哀思，激勵我們任何時候都要敢於‘空中拼刺刀’。”高中強表示，守衛祖國空天是他義不容辭的使命，黨和人民的關懷與信任，則是他們義無反顧的底氣。“我們將以天空作卷，用忠誠作答，用實實在在的戰鬥力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，爭當無愧新時代的‘強軍先鋒’。”



作為電影《中國機長》的故事原型，劉傳健分享了自己的飛行故事。“談起‘5·14’事件，大家常常稱讚我們機組力挽狂瀾、化險為夷。其實，奇跡的產生，是一瞬間，但奇跡的背後，卻是千錘百煉。”劉傳健表示，安全，是民航業的生命線；零事故，是民航人始終追求的目標。機長肩上的“四道杠”分別代表著專業、知識、技術和責任。“它時刻提醒著我，手里握著的不僅僅是駕駛杆，而是鮮活的生命；面對的不僅僅是冷冰冰的設備和機器，而是無數個幸福的家庭。容不得任何麻痹大意。”

