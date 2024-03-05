台退將轟官方要小艇對抗陸海警船　惡劣至極

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／金門漁船事件延燒，金門民眾上月28日則目擊到，有4艘中國大陸的海警船在金門外海來回交會，台海巡艦艇表示有出動全程監控。對此，曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑4日在政論節目分析，“我特別要講，除了“海委會”主委管碧玲之外，‘“海巡署”’署長周美伍也是極其惡劣到極點，置部屬生命於不顧，只為了他的政治理念、政治意識型態，然後置這些“海巡署”第一線執行的隊員生命於不顧”。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑4日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“我特別要講，除了管碧玲之外，‘“海巡署”’署長周美伍也是極其惡劣到極點，置部屬生命於不顧，只為了他的政治理念、政治意識型態，然後置這些‘“海巡署”’第一線執行的隊員生命於不顧”。



栗正傑說，如果是索馬里的小艇海盜船，要接近大的商船，大船怎麼迴避？就用迴轉，製造波浪就可以掀翻小艇；而台灣為了宣示“主權”和意識形態，就叫一個小艇去對抗這麼大的大陸海警船？他說，就這個對峙來說，大陸海警船已是真的客氣，他不要跟你碰撞，他只要一個轉彎過去，製造一個浪頭，你海巡船操控不當，就會有翻船的危險。



栗正傑指出，為什麼我們海巡艇要到海警船這裡？就是不讓海警船越界過來，以免再一次說又越界，所以需要一個小船艇去擋住它，從這個可以很明顯看出來，中國大陸是很基於人道立場，沒有做一個大角度的迴轉，不然光浪起來對小艇非常危險。



栗正傑說，今天“海巡署”署長你是海軍出身的，你應該懂這道理，你為什麼要叫這些基層執行的人員，冒著生命危險只為了做一件事，就是宣示金廈水域的“主權”。