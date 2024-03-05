搶便宜！台司法部門辦法拍市集　民眾掃貨

民眾踴躍採購法拍品。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月5日電（記者 方敬為）台灣“法務部”行政執行署彰化分署今天在南投舉辦“法拍市集”變賣會，將該署沒入的品項便宜變賣，項目涵蓋食品、飲品、日用品，吸引大批民眾掃貨搶便宜。有採購民眾提大包小包，直呼當前物價通膨，難得有法拍品變賣會，當然要把握省錢的機會！



“法務部”行政執行署彰化分署每年都會舉辦“法拍市集”，變賣沒入品項，今年首次到南投舉辦，5日上午在中興新村登場，變賣所得將挹注公庫。活動也結合社會公益，邀請社福單位華山基金會、創世基金會共襄盛舉，鼓勵民眾捐發票做公益。



彰化分署表示，這次法拍市集衹有變賣，沒有競價，拍賣物件包括茶葉、鑄鐵鍋、木製聚寶盆、家具、手機充電線、洗髮精沐浴乳、文件夾、衣物、飲品、食品等物，變賣價格都祭出折扣優惠，歡迎各界踴躍採買撿便宜。



台灣2023年消費者物價指數（CPI）年增率2.5%，創近15年次高，民眾顧荷包，設法開源節流，法拍品變賣會現場一早就湧現大批人潮，其中最搶手的就是杉林溪高山烏龍茶葉，原價半斤（300克）新台幣1000元，現場變賣價格只要600元，近對折，吸引民眾大掃貨，有人一口氣買10多盒，滿載而歸。



此外，食品、日用品也是搶手貨，包括罐頭、蜂蜜、洗髮精、沐浴乳等也相當熱銷，顯示出台灣物價通膨對民生經濟的影響非常顯著。