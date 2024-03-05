桃機跑道歲修航班大亂　藍爆鄭文燦安插人事

國民黨“立院”黨團召開記者會，左起，王鴻薇、林思銘、洪孟楷及黃健豪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）桃園機場3日封閉南跑道進行年度歲修，僅剩北跑道起降，結果造成航班大亂，旅客抱怨連連。對此，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會痛批桃機公司扯到爆，只剩人事酬庸，尤其“行政院副院長”鄭文燦安插自家人進入桃機公司，“小綠人空降”讓公司士氣低落，蔡政府一定要有人下台負責。



桃園機場南跑道3日上午10時起封閉年度歲修，到當晚10時為止，有65個航班起飛延誤超過一個小時以上，還有等待降落的航班因油料不足，轉降高雄小港機場加油後，再飛回桃園機場。



國民黨團今日召開“航班大塞機！國際排名大倒退！桃機公司只剩酬庸？！”記者會，由國民黨團書記長洪孟楷主持，首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇、“立委”黃健豪、“立委”羅廷瑋出席。王鴻薇現場舉出“小綠人空降桃園機場”手板，指“行政院副院長”、前桃園市長鄭文燦把自家人馬安插在桃園機場領高薪。



洪孟楷表示，全世界機場都有跑道歲修，但大家都沒有大規模塞機，衹有台灣發生，影響這麼多乘客，這也不是桃園機場第一次歲修，過去沒發生這麼大的塞機問題，現在卻發生。而且近年桃機排名節節下滑，從全球13名掉到82名，管理階層到底發生什麼事？桃機公司是不是只剩下酬庸功能？我們要求機場公司與“交通部”要有官員負起政治責任。



林思銘指出，桃園機場歲修造成動線大亂，真的是歎為觀止，連要排定歲修的期間，都可以出現這麼大的疏漏，導致航班大亂，桃機公司與“交通部”螺絲真的鬆了，扯到爆，對歲修一點規劃調節都沒有，這難道不是人為造成的疏忽嗎？是不是因為桃機高層專業能力不足？現在桃機公司董事長楊偉甫專業是水利，卻可以當機場公司董事長，這種酬庸任命，如何帶領桃機走出新氣象？酬庸人事安排造成桃機服務品質低落，一定要有人下台負責。