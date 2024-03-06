劉瑞領：中歐班列證明“一帶一路”行穩致遠

全國政協委員、河北省國際陸港有限公司總經理劉瑞領（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動於4日下午在人民大會堂中央大廳舉行，全國政協委員、河北省國際陸港有限公司總經理劉瑞領接受記者提問時表示，中歐班列已累計開行超過8.5萬列。中歐班列是共建“一帶一路”行穩致遠的生動實踐。在高質量發展的軌道上，中歐班列提質增效，惠及世界、造福人民，必將駛向更加美好的未來。



劉瑞領表示，中歐班列作為共建“一帶一路”標誌性品牌，2023年全年開行1.7萬列，發送190萬標箱，分別比同期增長了6%和18%。這條國際物流的黃金通道連接著中國與歐洲的25個國家，217個城市。中歐班列被形象地稱作為“鋼鐵駝隊”，它既再現了絲路繁華，更是提升了民生福祉。



劉瑞領說，石家莊有家外貿企業是生產兒童玩具和電動自行車的，原先出口只能走海運，先從海港把集裝箱拉回來，裝上產品，再送到港口去，產品還沒有出國，物流成本就增加了不少。自從石家莊有了國際陸港，他們用中歐班列出口，每年的短途運費能節省200多萬元。同時，海運時間是40天到歐洲，而中歐班列到歐洲的時間衹有15天。中歐班列為企業降低了物流成本，節省了運輸時間，提高了資金的周轉率，增強了產品競爭力，實現了在家門口做外貿。通過中歐班列把更多的國貨潮牌運向國際市場，同時又把更多的絲路洋貨帶回國內市場，極大地豐富了雙方百姓的生活。



劉瑞領指出，中亞國家原先與中國之間的貨物往來主要是公路運輸，自從開行了中歐班列以後，他們又轉用了鐵路運輸。鐵路運輸不但運量大，而且速效快，還不受天氣變化的影響。中亞國家的客商感慨地說，共建“一帶一路”真的是個偉大的創舉。中歐班列搭載的不僅是貨物，更是發展機會和幸福期盼。



劉瑞領表示，中歐班列是共建“一帶一路”行穩致遠的生動實踐。在高質量發展的軌道上，中歐班列提質增效，惠及世界、造福人民，必將駛向更加美好的未來。

