撞船有影像？黃國昌：要綠說真相是緣木求魚

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件延燒，究竟有沒有影像，“海委會主委”管碧玲與“海巡署長”周美伍的前後說詞不一。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌5日批評，事件真相如何，我們期待行政部門向台灣社會報告，但目前民進黨的表現看起來是緣木求魚，絲毫沒有可能性。



民眾黨團副總召黃珊珊說，相關法規很清楚，若案件涉“國家安全”或社會矚目，有公開說明的必要就能適度公開，說明清楚這麼簡單的事沒那麼困難，“海委會”、“海巡署”這麼多天說詞還不一樣，不是更增加人民的疑慮？



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸進行了15次閉門談判，但至今仍未達成共識。周美伍昨天在“立法院”內政委員會質詢時表達“我們怎可能沒有雷達航跡和影像？全交給檢調了。”管碧玲5日則回應“都是聽錯，誤解。”



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。



黃國昌表示，民眾黨對於政府與“海巡署”捍衛“主權”、保護漁民的立場向來都是支持的，但也不能讓行政部門可以和稀泥、渾水摸魚、前後說辭不一致。事情發生到現在多久了？連有沒有畫面都還可以出現管碧玲跟“海巡署”說辭不一的狀況，這真是太離譜了！這真的太離譜了！讓人殊難想象。