社評：維護國家安全是中國經濟發展的基礎

中評社北京3月6日電（評論員 喬新生）全國人民代表大會發言人婁勤儉4日在回答路透社關於中國修改反間諜法和保守國家秘密法，投資者是否會因為正常的商業行為而受到處罰、今年是否會進一步修訂相關法律問題的時候，明確表示新修訂反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，而是在參考國際通行做法、合理借鑒各國法律制度的基礎上，完善了間諜行為的定義，明確了非法行為和合法行為的界限，增強了外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科研合作、學術交流等正常活動。



近些年來，隨著中國經濟科技飛速發展，一些霸權國家出於地緣政治考慮，一方面動輒以維護國家安全為由對中國企業和個人實施制裁，可是，另一方面，這些國家情報部門負責人公開宣稱要在中國從事間諜活動，並且“重建”情報網絡。這些充分說明，無論是從歷史角度還是從現實的角度來看，中國發展正面臨前所未有的挑戰。堅持安全與發展並重，對於實現中國式現代化具有非常重要的現實意義和戰略意義。



首先，必須充分意識到，市場競爭中，商業間諜活動破壞正常的競爭秩序，嚴重損害國家利益和企業利益。網絡時代間諜活動更為隱蔽、更為複雜。完善立法，打擊間諜活動，對於維護正常的市場競爭秩序，維護國家利益、企業的合法權益和公民的合法權益至關重要。



中國堅持對外開放的基本原則，借鑒各國立法經驗，制定了若干維護國家安全的法律制度。但是，與西方國家的國家安全法律制度相比，中國維護國家安全和公民、企業合法權益的法律制度體系過於粗疏，許多領域有待進一步完善。根據中國安全形勢，完善我國反間諜法律規範，加強情報工作，保守國家秘密，維護國家安全，是實現中國式現代化的必然要求。修改和完善相關的法律制度，不是要閉關鎖國，而是要設立安全屏障，確保中國式現代化列車行穩致遠。



其次，維護國家安全是一個系統性工程。如果不設防，門戶洞開，對外開放有可能會走上邪路。實現中國式現代化，核心就是要走中國特色社會主義道路。在這個過程中，中國既要防止回到計劃經濟的老路上去，同時也要防止進入資本主義發展的誤區。維護國家安全，不是要處處設障，而是要安裝航標燈，指引人們朝著正確的航向前進。



維護國家安全，既要確保中國根本政治制度不會發生改變，防止各種顛覆政權的犯罪行為發生；同時又要不斷完善中國社會制度，保障人民當家作主，確保“一切權力屬於人民”的基本原則落到實處。



完善維護國家安全法律制度體系，對外就是要堅持走中國特色社會主義道路，不斷完善國家的政治社會體系，以安全促發展，以發展維護國家安全。



國家安全法律制度體系，是國家意志的集中體現。貫徹落實國家安全法律制度體系，就是要在全民心目中樹立愛國理念，時時刻刻處處維護國家利益。國家權力機關切實保護人民的基本權利，嚴格依法執政、依法行政。實施安全法律制度體系，不是營造人人自危的氣氛，而是要從根本上約束各級黨政機關權力，切實保護公民的權利，維護企業的正當利益，努力營造風清氣正的政治環境，形成文明和諧的社會氛圍。



第三，維護國家安全是一項長期的重大任務，必須堅持下去。複雜的地緣政治關係決定了，中國在發展的過程中，必須時刻牢記大方向，堅決維護自己的發展權利。西方霸權國家對中國實施的各項攻擊，包括在安全領域對中國發起的挑戰，目的就是要破壞中國的發展環境，阻止中國式現代化實現。



不管他們使用多少花言巧語，都無法掩飾對中國的仇視。不管他們怎樣誣蔑造謠，都無法掩蓋在維護國家安全問題上所採取的雙重標準。



中國堅定不移地維護國家安全，通過總結經驗教訓，進一步完善法律規範，確保中國在維護國家安全方面，法網恢恢，疏而不漏。



中國作為世界第二大經濟體，發展取得的成就，成為一些國家的眼中釘、肉中刺。他們試圖對中國分而治之。西方國家在新疆、西藏、香港、台灣等問題上之所以不斷地製造事端，根本原因就在於，他們意識到，通過戰爭無法推翻中國的政權。他們希望通過發動顔色革命，在中國的內部製造混亂，破壞中國和平發展的環境，將中國分裂成為若干政治實體。西方國家的“司馬昭之心，路人皆知”。中國並不懼怕西方國家的輿論攻擊，中國對於西方國家在中國實施的間諜活動，依法給予強有力的回擊過。



第四，中國安全法律制度體系日臻完善，任何試圖挑戰中國國家安全的行為，都將徹底失敗。中國作為一個成文法國家，立法機關以清晰的法律條文，列舉了危害國家安全的不法行為。中國法律的簡潔明了與西方國家法律制度的模糊不清形成鮮明的對比。只要考察美國國會通過的涉及安全方面的法律文件人們就會發現，無論是本世紀初期制定的所謂國家安全法，還是美國國會制定的一系列針對中國的安全法律，無不透露出隨意性和荒謬性。美國以打擊恐怖主義的名義，授權情報機關對外國公民和企業進行間諜活動。美國動輒以維護國家安全的名義對中國企業實施制裁措施。所有這些都充分說明，美國把維護國家安全法律作為推行霸權的工具，隨意地攻擊其他國家。



中國制定維護國家安全的法律制度體系，一方面是要建立公開的安全法律網絡，努力營造透明的營商環境，為各國企業和公民在華經商提供可靠的行為指南；另一方面是要通過完善維護國家安全的法律制度體系，提醒和教育群眾，防範間諜人員從事非法活動，損害國家利益和企業、公民的合法權益。



中國願意在安全立法方面加強國際合作，願意在數據交流方面開展國際協作。中國正積極與美國共同起草有關數據國際流通的行為規則。中國以開放的胸懷，包容的心態，積極進取的精神與務實的作風，與各國一道，共同建設一個安全的國際環境。中國堅決反對單邊主義，反對將國家安全問題泛化。中國堅決反對指鹿為馬，信口雌黃，造謠誣蔑，破壞中國的營商環境。中國堅決反對西方新聞媒體在國家安全的問題上，上綱上線，製造謊言，損害中國的國家形象。中國希望在維護國家安全問題上開展國際合作，爭取早日制定國際安全公約，確保各國公民的安全權利和企業、公民的合法權益不受侵害。中國不僅積極參加在英國倫敦舉辦的人工智能大會，參與制定人工智能法律法律規則的討論，與各方交換意見，而且通過制定國家安全法、網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法等法律，為建立安全的網絡空間貢獻中國智慧。