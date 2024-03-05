台潛艦海鯤號下水秀　台退將析黃曙光企圖心

台海軍2月26、27日完成自造海鯤潛艦“浮船測試作業”，海鯤號的泊港測試（HAT）預計時程到4月底。（台船公司提供） 中評社台北3月5日電／台海軍2月26、27日完成自造海鯤潛艦“浮船測試作業”。台船董事長鄭文隆4日表示，海鯤號的泊港測試（HAT）預計時程到4月底；而潛艦從製造的海昌工廠，經浮船作業移至乾塢，讓外界看到潛艦碰到水。有退將就認為，這是場高明的公關秀，代表潛艦自造召集人黃曙光爭取下任“國防部長”的企圖心。但黃曙光告訴友人，只想專心造好潛艦，加強海軍水下戰力。



台船董事長鄭文隆4日接受廣播電台“寶島聯播網”專訪，說明海鯤潛艦當天測試狀況，以及未來測試期程。他表示，海鯤潛艦進入泊港測試（HAT）最後階段，HAT以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，HAT的測試時程預計至4月底。



他指出，海鯤潛艦下一階段海上測試（SAT）將包括浮航、淺水、深水試車3大項目，與HAT的浮航測試不同之處在於，SAT浮航須完全倚賴自身動力，並在試車項目中進行戰鬥系統測試、發射操作用魚雷才算過關。



鄭文隆透露，浮船測試作業時，黃曙光帶領4位前海軍潛艦艦長在艙內控制，移置過程並執行注水、排氣等方式調整平衡的浮航測試。水下則有潛水人員監看潛艦兩舷的水深刻度，平衡度落差不到1度，“算是平穩”。



鄭文隆表示，HAT有6大項目，包括浮航測試、電力系統測試、戰鬥系統測試、3階段的載台測試，包括油、電、水、氣、控制系統等88個細項。HAT以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，測試時程預計至4月底。

