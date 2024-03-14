中評數據：財政預算案順應香港民意

圖1 香港社交媒體對近5份財政預算案的輿情聲量與關注度對比（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港3月14日電/2月28日，香港政府財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，主題為堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展，在香港社會引發廣泛的關注與熱議。中評智庫大數據中心通過梳理香港社交媒體涉及本份財政預算案的各項輿情數據、以及來自官方的統計數字，得悉社會輿論最為聚焦預算案所提出的樓市全面撤辣措施，並認為此舉能對樓市的發展起到正面刺激作用。不過，也有不少市民認為特區政府在聚焦提振經濟的同時，也需關注持續擴大的債務規模，應謹守量力而為、開源節流的理財之道。



如圖1所示，與近年來的幾份財政預算案作對比，最新一份財政預算案的社交媒體聲量雖相對較高，但其關注度卻不及2020至2022年度所發表的三份財政預算案，也僅較2023年度的預算案高約一成。這是因為2020年的財政預算案是疫情爆發後的首份預算案，社會尤為關注特區政府會提出哪些措施以應對疫情、穩住民生經濟；此外，這也是特區政府時隔9年後再度宣布全民派發現金，由於該舉措直接關乎每個人的切身利益，故令2020年度的預算案在近幾年來掀起了最大的輿論反響。而2021、2022年度的財政預算案，也接續了此前的派發現金模式，分別向全民發放5000及10000元的電子消費券。至2023年，由於派發電子消費券的做法逐漸成為常態，故在社會引發的輿論熱潮開始退卻。



而本份財政預算案，特區政府停止了派發電子消費券的經濟刺激措施，並將整份預算案的重點放在樓市全面撤辣之上，因此令預算案所直接影響的群體明顯收窄，故在社交媒體錄得的關注度才較2020至2022年度有明顯跌幅。不過，樓市全面撤銷辣招，雖看似僅影響業主、準業主與地產商等利益持份者，但實則卻對整個社會的經濟運行意義深遠。有輿論表示，樓市作為反映經濟表現的兩大主要指標之一，其好壞走勢對香港經濟的發展牽一髮而動全身，更關乎香港整體金融體系的穩定，故此份財政預算案對市民信心預期以及未來經濟行為的影響十分值得關注。

