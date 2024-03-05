數位身分證失敗賠款　徐巧芯：要有人負責

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”徐巧芯5日上午於“立法院”受訪時，針對政府推動數位身分證失敗還得賠償廠商高達2.8億新台幣一事表達了她的看法。她表達了對這項政策失敗的強烈不滿，並呼籲，政府應該要誠實面對數位身分證的問題，並且要尊重民意和保障民權。



數位身分證（New eID）是政府為了提升公部門服務效率和個資安全性而推出的計劃，原定於2020年7月正式發行，但因為民間對其資安和個資保護有疑慮，導致計劃暫停。執行計劃的廠商因此向蔡政府提出高達10億元的求償，經過多次協調後，金額降至2.8億元左右，但仍由納稅人負擔。這引發了社會各界的批評和質疑，認為政府處理不當，應該要有人負責。



徐巧芯表示，數位身分證是蠻多人的期待，可以更完善的去守護民眾的資安，並防堵詐騙。她指出，傳統的身分證在各式傳遞過程中，很容易有資訊的外洩和外流，而現在的電子簽章或者是相關的科技，如果做得好的話，都更能夠更加的守護我們民眾的資訊安全。



徐巧芯表示，這幾年來，民眾的資安不斷的在外流和外洩，而數位身分證計劃，過去雷聲大，但現在不僅雨點小，還變成是全民要買單賠償。她質疑數位身分證的案子，過去該宣傳的、發包的媒體預算都出去了，政府花了好大的勁，之後衹有一場空，甚至還變成要賠償2.8億元，並由納稅人買單。



徐巧芯痛批，這是非常錯誤和失敗的政策，這麼大型的政策方向，今天失敗了，那應該要有人出來負責，要有人出來對社會大眾表示歉意。她呼籲，政府應該要誠實面對數位身分證的問題，並且要尊重民意和保障民權。