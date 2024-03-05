管碧玲否認有雷達航跡圖　藍委問遮掩什麼？

藍委王鴻薇受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）針對金門事件，台灣“海巡署長”周美伍昨日說有雷達航跡圖並交給檢調，但“海巡署”主管機關海洋委員會主委管碧玲今天卻說，那是聽錯、誤解。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇批，官員充滿謊言、言詞反覆，到底要遮掩什麼？這起事件高度敏感可能引發兩岸摩擦，這不是應有的態度。



王鴻薇提出，檢調應該盡快公布部分案情以昭公信。



王鴻薇表示，這個事件發生已經20多天了，其實面對翻船，最重要的就是有沒有錄音錄影，有沒有這些相關證據是最重要的，但是光是有沒有錄影，可以看到我們的政府說法反反覆覆，就連到底有沒有錄影說法都可以反反覆覆。難怪這個事件一直沒辦法降溫或是沒有圓滿解決，就是因為我們的官員充滿謊言、言詞反覆，到底要遮掩什麼？為什麼不能一次講清楚？



王鴻薇指出，現在說很多證據都在檢調，但是有真正做到偵查不公開嗎？畢竟這件事外界高度關注，罹難者家屬也非常關注，如果基於一些公義考量，地檢署事實上是可以盡快公布部分案情以昭公信，但是現在又沒有，只透過媒體帶風向，或是釋出部分訊息，這都不是處理這件高度敏感，甚至可能發生兩岸摩擦事件的應有態度。



王鴻薇表示，這件事情整起協商過程中，確實有大家很多不同的意見，但是過程中我們還是要展現一定的人道關懷，也不要忘記，我們有很多漁民在海上作業，如果這類狀況發生在我們的漁民，我們也會希望他們得到一定的人道關懷。