漁船案調閱專案小組違憲？黃國昌批綠成笑柄

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件，台灣民眾黨“立法院”黨團昨天臨時提案擬成立調閱專案小組，但遭民進黨“立委”吳思瑤批評違憲。美國康乃爾大學法學博士出身的民眾黨團總召黃國昌5日抨擊，吳的論調荒謬到極點，法學常識完全不及格，請吳思瑤重新把大法官釋字729號解釋再看一次，“沒有那麼難理解”。他批評，綠委毫無法制概念，對法律解釋完全配合政黨利益與個人利益進行解釋。



黃國昌酸說，凸顯自己法學常識的不及格還是小事，造成法制觀念的扭曲就是大事了，更對於“立法院”依法行使監督權，要釐清事實真相一點幫助都沒有，吳思瑤已成為全台法律系學生的笑柄。



也是律師出身的民眾黨團副總召黃珊珊諷道，吳思瑤真的不是唸法律的，若搞不清楚，可以請教一下民進黨“立委”莊瑞雄。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，民眾黨團昨天提出“成立‘金門近海快艇翻覆事故案’的調閱專案小組”臨時提案，以行使“立委”職權、釐清責任歸屬、究明事件，但民進黨團幹事長吳思瑤引大法官釋字第729號解釋，稱民眾黨要以立法權介入偵辦。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。

