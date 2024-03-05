李強：注重精准施策 助经济持续改善

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中介紹，一年來，加大宏觀調控力度，推動經濟運行持續好轉。



針對嚴峻挑戰和疫後經濟恢複特點，我們統籌穩增長和增後勁，突出固本培元，注重精准施策，把握宏觀調控時、度、效，加強逆周期調節，不搞“大水漫灌”和短期強刺激，更多在推動高質量發展上用力，全年經濟運行呈現前低中高後穩態勢。圍繞擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，延續優化一批階段性政策，及時推出一批新政策，打出有力有效的政策組合拳。財政政策加力提效，加強重點領域支出保障，全年新增稅費優惠超過2.2萬億元，增發1萬億元國債支持災後恢複重建、提升防災減災救災能力。貨幣政策精准有力，兩次降低存款准備金率、兩次下調政策利率，科技創新、先進制造、普惠小微、綠色發展等貸款大幅增長。出台支持汽車、家居、電子產品、旅游等消費政策，大宗消費穩步回升，生活服務消費加快恢複。發揮政府投資撬動作用，制定促進民間投資政策，能源、水利等基礎設施和制造業投資較快增長。因城施策優化房地產調控，推動降低房貸成本，積極推進保交樓工作。制定實施一攬子化解地方債務方案，分類處置金融風險，守住了不發生系統性風險的底綫。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

