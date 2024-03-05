行政長官李家超列席全國人大會議開幕會

香港特首李家超在主席台上。(圖片來源：李家超微博) 聽取李強總理做政府工作報告。(圖片來源：李家超微博) 中評社香港3月5日電／香港特首李家超今天早上以香港特區行政長官的身分列席十四屆全國人大二次會議開幕會。



李家超說，李強總理在政府工作報告中，對去年工作進行了回顧，並對今年經濟社會發展總體要求和政策取向，以及政府工作任務提出了要求。



總理提到，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，堅持依法治港，落實“愛國者治港”原則；支持香港發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。總理又提到，支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮高質量發展動力源作用。



李家超說，我對此感到很鼓舞，今年是新中國成立七十五周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，對“一國兩制”實踐具有重要意義。在中央的指導支持下，香港特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，發揮好“愛國者治港”的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生，並充分把握好“十四五”規劃、粵港澳大灣區建設、“一帶一路”倡議等國家戰略帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力 。



全國兩會期間，全國人大代表和全國政協委員將分別審議和討論《政府工作報告》。寄語港區全國人大代表和港區全國政協委員履職盡責，繼續提出具建設性的建議和提案，發揮積極作用。祝願本次全國兩會圓滿成功！