李強：去年經濟總體回升向好GDP增5.2%

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日上午十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中指出，過去一年全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%。



李強在政府工作報告中指出，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡。



現代化產業體系建設取得重要進展。傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業蓬勃發展，未來產業有序布局，先進製造業和現代服務業深度融合，一批重大產業創新成果達到國際先進水平。國產大飛機C919投入商業運營，國產大型郵輪成功建造，新能源汽車產銷量占全球比重超過60%。



科技創新實現新的突破。國家實驗室體系建設有力推進。關鍵核心技術攻關成果豐碩，航空發動機、燃氣輪機、第四代核電機組等高端裝備研製取得長足進展，人工智能、量子技術等前沿領域創新成果不斷湧現。技術合同成交額增長28.6%。創新驅動發展能力持續提升。