賴士葆諷看守“內閣”全變戰狼　這麼怕沒官當

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”賴士葆今天在“立法院”受訪時批評，距離5月20日民進黨賴清德就任還有二個多月，現在的陳建仁“內閣”是看守“內閣”，但包括陳和眾“閣員”都變成戰狼，是他當“立委”這麼多年來，看過這麼多看守“內閣”以來首見，都想和在野黨“立委”互罵博聲量，讓賴看見有機會再重用，難道就這麼怕沒官可做嗎？



陳建仁今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，由於近來陳多次在備詢時和國民黨“立委”互嗆，其“內閣”官員面對各種爭議事件也都採取強硬立場，引發各方討論。



賴士葆今天受訪時對此表示，看守“內閣”原則是重大政策不要做，重大人事不要發布，這才是看守“內閣”，因為到520之前，現在的蔡政府就是過渡政府，結果從陳建仁以降，每一個官員都跳出來變戰狼，以前不是，現在都變成戰狼。這麼多年他看了很多“行政院”官員面臨到520交接時，這次的狀況是首見。



賴士葆認為，現在的陳建仁“內閣”是有520之後要被換掉的焦慮症候群，所以拼命在求表現，和在野黨“立委”罵的愈大聲，聲量愈大，可能被賴清德看到有機會重用。他奉勸賴清德，在考慮“內閣”名單時，這一段時間的戰狼官員真的不要用，畢竟賴接下來要面對民進黨“國會”少數的狀況，這只會讓朝野關係更糟糕。