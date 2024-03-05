李強：今年赤字規模4.06萬億元

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。李強在政府工作報告中提出，今年赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元。



我們要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。穩是大局和基礎，各地區各部門要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制性舉措，清理和廢止有悖於高質量發展的政策規定。進是方向和動力，該立的要積極主動立起來，該破的要在立的基礎上堅決破，特別是要在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取。強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。



積極的財政政策要適度加力、提質增效。綜合考慮發展需要和財政可持續，用好財政政策空間，優化政策工具組合。赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續恢複增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5萬億元、比上年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。為系統解決強國建設、民族複興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。現在很多方面都需要增加財政投入，要大力優化支出結構，強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障，嚴控一般性支出。中央財政加大對地方均衡性轉移支付力度、適當向困難地區傾斜，省級政府要推動財力下沉，兜牢基層“三保”底綫。落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和制造業發展。嚴肅財經紀律，加強財會監督，嚴禁搞面子工程、形象工程，堅決制止鋪張浪費。各級政府要習慣過緊日子，真正精打細算，切實把財政資金用在刀刃上、用出實效來。



穩健的貨幣政策要靈活適度、精准有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。



增強宏觀政策取向一致性。圍繞發展大局，加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力。各地區各部門制定政策要認真聽取和吸納各方面意見，涉企政策要注重與市場溝通、回應企業關切。實施政策要強化協同聯動、放大組合效應，防止顧此失彼、相互掣肘。研究儲備政策要增強前瞻性、豐富工具箱，并留出冗餘度，確保一旦需要就能及時推出、有效發揮作用。加強對政策執行情況的跟蹤評估，以企業和群衆滿意度為重要標尺，及時進行調整和完善。精准做好政策宣傳解讀，營造穩定透明可預期的政策環境。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

