李強：開展基礎教育擴優提質行動

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強在政府工作報告中提出，開展基礎教育擴優提質行動，加快義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，改善農村寄宿制學校辦學條件，持續深化“雙減”，推動學前教育普惠發展，加強縣域普通高中建設。



國務院總理李強5日在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，深入實施科教興國戰略，強化高質量發展的基礎支撑。堅持教育強國、科技強國、人才強國建設一體統籌推進，創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈一體部署實施，深化教育科技人才綜合改革，為現代化建設提供強大動力。



李強指出，加強高質量教育體系建設。全面貫徹黨的教育方針，堅持把高質量發展作為各級各類教育的生命綫。制定實施教育強國建設規劃綱要。落實立德樹人根本任務，推進大中小學思想政治教育一體化建設。開展基礎教育擴優提質行動，加快義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，改善農村寄宿制學校辦學條件，持續深化“雙減”，推動學前教育普惠發展，加強縣域普通高中建設。辦好特殊教育、繼續教育，引導規範民辦教育發展，大力提高職業教育質量。實施高等教育綜合改革試點，優化學科專業和資源結構布局，加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科，增強中西部地區高校辦學實力。大力發展數字教育。弘揚教育家精神，建設高素質專業化教師隊伍。我們要堅持教育優先發展，加快推進教育現代化，厚植人民幸福之本，夯實國家富強之基。



加快推動高水平科技自立自強。充分發揮新型舉國體制優勢，全面提升自主創新能力。強化基礎研究系統布局，長期穩定支持一批創新基地、優勢團隊和重點方向，增強原始創新能力。瞄准國家重大戰略需求和產業發展需要，部署實施一批重大科技項目。集成國家戰略科技力量、社會創新資源，推進關鍵核心技術協同攻關，加強顛覆性技術和前沿技術研究。完善國家實驗室運行管理機制，發揮國際和區域科技創新中心輻射帶動作用。加快重大科技基礎設施體系化布局，推進共性技術平台、中試驗證平台建設。強化企業科技創新主體地位，激勵企業加大創新投入，深化產學研用結合，支持有實力的企業牽頭重大攻關任務。加強健康、養老等民生科技研發應用。加快形成支持全面創新的基礎制度，深化科技評價、科技獎勵、科研項目和經費管理制度改革，健全“揭榜掛帥”機制。加強知識產權保護，制定促進科技成果轉化的政策舉措。廣泛開展科學普及。培育創新文化，弘揚科學家精神，涵養優良學風。擴大國際科技交流合作，營造具有全球競爭力的開放創新生態。



全方位培養用好人才。實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策。推進高水平人才高地和吸引集聚人才平台建設，促進人才區域合理布局和協調發展。加快建設國家戰略人才力量，努力培養造就更多一流科技領軍人才和創新團隊，完善拔尖創新人才發現和培養機制，建設基礎研究人才培養平台，打造卓越工程師和高技能人才隊伍，加大對青年科技人才支持力度。積極推進人才國際交流。加快建立以創新價值、能力、貢獻為導向的人才評價體系，優化工作生活保障和表彰獎勵制度。我們要在改善人才發展環境上持續用力，形成人盡其才、各展其能的良好局面。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

