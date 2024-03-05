少將吻上校　徐巧芯質疑“國安局”調查能力

藍委徐巧芯受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月5日電（記者 俞敦平）5日上午國民黨“立委”徐巧芯於“立院”受訪時，針對昨日有台灣媒體爆料，日前被爆出“國安局”特勤中心少將謝靜華，日前在街頭強吻的女性，竟然是“國防部”的高階已婚軍官。她痛批，謝靜華的行為非常離譜，“國安局”的處理也很差勁。她指出，謝靜華過去就有多起不良事件，包括涉及私煙案、體測造假等，卻沒有受到嚴厲的懲處。她質疑，謝靜華是否有人在背後撐腰，讓他能夠一直順風順水，假若沒有那她很憂心，“國安局”的調查能力。



徐巧芯表示，她當時事發的第一時間就向“國安局”詢問，謝靜華的對象是否也是國軍人員，因為她從爆料影片中，看到了女性的臉和服裝造型。“國安局”當時回覆，女性是本國籍的民間企業職員，沒有業務往來，只是私人聚會。直到昨天下午，“國安局”才緊急報告，謝靜華被列為優先汰除的理由，不只是街頭強吻，更重要的是，他在接受調查時仍然說謊，隱瞞女性的真實身份。



徐巧芯認為，這名女性的身份不是重點，重點是謝靜華的說謊。她認為，謝靜華在被調查後，應該對“國安局”的調查據實以告，而不是用騙的。她認為，如果謝靜華能夠如實交代，或許今天的處分不會這麼嚴重。但是，謝靜華是一騙再騙，不僅在體測和私煙案中用騙的，就連在街上跟女性有不當行為的時候，也用騙的。她認為，這樣的做法，不僅讓“國安局”在向“立法委員”做說明時，說出了不是事實的話，也誤導了“立法委員”的監督和問證方向。

