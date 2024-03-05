增訂藐視“國會”藍白有共識　黃國昌表態

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團預計增訂藐視“國會”罪，若行政官員在接受“立委”質詢時虛偽陳述或反質詢，最高可處1年有期徒刑。台灣民眾黨團總召黃國昌5日表示，強化“國會”監督能量的基本方向與民眾黨是一致的，但如何設計具體法律條文，需要進一步的細緻討論，民眾黨非常樂意與國民黨“立委”交換意見。



2024大選後“立法院”三黨不過半，在朝野激烈交鋒，經常上演官員遭激怒反質詢“立委”，國民黨團昨提出“國會”改革五法草案，其中將在刑法修正增訂藐視“國會”罪，行政官員接受“立委”總質詢時，若隱匿或虛偽陳述，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。官員“反質詢”經院會主席制止仍繼續，處6個月以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。並同步在“立法院”職權行使法修正草案指出，官員出席“立法院”聽證會時若虛偽陳述、偽造資料等，處3年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。



民眾黨“立法院”黨團5日召開“司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。



黃國昌會後接受媒體訪問，問及有關“總統”赴“立法院”國情報告常態化的修法議題，黃國昌表示，“憲法”增修條文、“立法院”職權行使法都有相關規定，因此“總統”應邀到“立法院”進行國情報告沒有問題。但至於在法律層次上，更進一步具體、細緻的安排，民眾黨有提出修法版本，怎麼樣法條做得更好、更符合憲政體制，也符合全民期待、呼應賴清德有意到“立法院”進行國情報告，就法條內部的細緻討論，民眾黨非常樂意與藍委交換意見。



媒體問及，國民黨團計劃推動修法藐視“國會”罪。黃國昌說，國民黨所提出的修法，他還沒看到細部具體文字，相信想要強化監督的能量，這個方向上面是與民眾黨一致的。只是說在具體條文上的設計，怎麼樣符合目前的憲政體制，需要進一步細緻討論。



黃國昌指出，在其他國家的立法例上，藐視“國會”罪，也不是什麼新鮮的法律，美國、德國、英國、法國其實都有類似的法規。就是行政官員在“國會”做虛偽陳述，會有刑事處罰的相關規定。基本方向上要強化“國會”監督能量，絕對符合絕大多數人民的期待，只是在具體法律制度上，如何細緻設計，大家能再集思廣益、交換意見。