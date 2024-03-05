吳思瑤嗆黃國昌　康乃爾法學博士缺法學專業

吳思瑤拿出大法官釋字嗆黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨提案主張，針對中國大陸越界快艇翻覆事件成立調閱專案小組，民進黨“立委”吳思瑤引據大法官釋字729號解釋批評違憲。民眾黨“立委”黃國昌批評“荒謬到極點”，法學常識完全不及格，成為笑柄。吳思瑤反擊表示，黃國昌是美國康乃爾大學博士，但是法學專業卻非常欠缺。



吳思瑤稱，對於偵查案件“立法院”不得擴張權力，組成調閱或是調查小組，昨天國民黨與民眾黨要聯合提案，後來暫緩是自知理虧，“立委”再大都不能逾越“憲法”。



民眾黨團昨天於內政委員會提出“成立113年2月14日金門近海快艇翻覆事故案的調閱專案小組”的臨時提案，以行使“立法委員”的職權，釐清責任歸屬、究明事件。



吳思瑤今天拿出大法官729號釋字說，“立委”再大都不能站在“憲法”對立面”，她昨天在司法及法制委員會就叫“司法院”秘書長等解釋，黃國昌是康乃爾法學博士，但是法學專業非常欠缺。



她指出，對於大法官釋字729號，她一定要以正視聽，釋字內容提及檢察機關代表國家進行犯罪之偵查與追訴，基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，“立法院”自不得向其調閱相關卷證。