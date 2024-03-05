李強：堅持“一國兩制” 推進祖國統一

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。報告中。李強總理重申了全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，推動兩岸關系和平發展，深化兩岸融合發展。



李強表示，我們要繼續全面准確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，推動兩岸關系和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族複興偉業。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

