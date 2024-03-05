富權：民進黨以搞“國會外交”架空韓國瑜？

中評社香港3月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：民進黨以搞“國會外交”架空韓國瑜？以下為文章內容。



曾經在擔任第十屆“立法院長”時，按照其創立的“正常國家”理論大搞“國會外交”的民進黨前第十一屆“不分區立委”游錫堃，在與中國國民黨“不分區立委”韓國瑜競爭“立法院長”時，曾質疑韓國瑜能否搞好“國會外交”，並指稱指韓國瑜的統獨立場主張統一，會影響外賓來台灣進行“國會外交”的意願，意圖以此作為阻攔韓國瑜當選“立法院長”的“理由”之一。



韓國瑜當選“立法院長”後，按照慣例，將要接任台灣民主基金會的董事長。民進黨人又以同樣的“理由”，意圖“卡韓”，阻擋其出任台灣民主基金會董事長。在根本無法可據、無章可循下，民進黨的這個圖謀破產，終於確定在三月底召開台灣民主基金會的董事會，改選董事長，並確認將會推選韓國瑜為董事長。



但民進黨仍然不善罷甘休，又在台灣民主基金會執行長人選上大造文章，聲稱應由蔡英文直接任命，企圖以民進黨人甚至是“獨派”人士出任執行長，以“綁架”韓國瑜。實際上，雖然韓國瑜將會出任其董事長，但實質上的業務運作操控是由執行長負責。這樣，就可冒用韓國瑜之名，進行帶有分裂國土意涵的某種“國會外交”活動。一方面可以遂民進黨之願，另一方面卻是要讓韓國瑜“食死貓”，像游錫堃那樣被北京點名為“台獨頑固份子”，陷害韓國瑜。



不過，民進黨的這個圖謀仍然難將得逞。因為《台灣民主基金會章程》第十條白紙黑字地規定，“本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。執行長受董事長指揮、監督及綜理本會所屬會務，並對董事會負責。”因此，怎麼樣也找不到所謂“由蔡英文直接任命”的依據。因此，這個無理訴求在喧嚷了幾天之後，又歸於沉寂。相信，韓國瑜在當選台灣民主基金會董事長之後，是將會委任與自己承認“九二共識”理念相同、有“外交官”背景的學者出任執行長，從而拋棄游錫堃建基於“正常國家”理論基礎上的“國會外交”路線，推動不違背“一個中國”原則的“國會外交”活動。



經此兩役，似乎是韓國瑜及國民黨已經牢牢掌握了“國會外交”的正確方向。但“智者千慮，必有一失”，想不到的是，卻被民進黨“立委”以“靜水深流”的手法，悄悄地佔領了“與外國國會聯誼會”的高地，雖然國民黨加上親藍的無黨籍“立委”佔據議席比民進黨多，但國民黨在組織或參與“外交聯誼會”方面，卻是幾乎“全軍盡墨”，讓民進黨拿下了多數聯誼會的主導權和掌控權。

