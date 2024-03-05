李強：深入推進數字經濟創新發展

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）十四屆全國人大二次會議5日上午在北京人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中提出，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要推動產業鏈供應鏈優化升級；積極培育新興產業和未來產業；深入推進數字經濟創新發展。



國務院總理李強5日在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提高全要素生產率，不斷塑造發展新動能新優勢，促進社會生產力實現新的躍升。



李強表示，推動產業鏈供應鏈優化升級。保持工業經濟平穩運行。實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，著力補齊短板、拉長長板、鍛造新板，增強產業鏈供應鏈韌性和競爭力。實施製造業技術改造升級工程，培育壯大先進製造業集群，創建國家新型工業化示範區，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型。加快發展現代生產性服務業。促進中小企業專精特新發展。加強標準引領和質量支撐，打造更多有國際影響力的“中國製造”品牌。



積極培育新興產業和未來產業。實施產業創新工程，完善產業生態，拓展應用場景，促進戰略性新興產業融合集群發展。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導區。鼓勵發展創業投資、股權投資，優化產業投資基金功能。加強重點行業統籌布局和投資引導，防止產能過剩和低水平重復建設。