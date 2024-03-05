李強：著力擴大內需 推動經濟實現良性循環

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）十四屆全國人大二次會議5日上午在北京人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，著力擴大國內需求，推動經濟實現良性循環。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，更好統籌消費和投資，增強對經濟增長的拉動作用。



李強表示，促進消費穩定增長。從增加收入、優化供給、減少限制性措施等方面綜合施策，激發消費潛能。培育壯大新型消費，實施數字消費、綠色消費、健康消費促進政策，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。推動養老、育幼、家政等服務擴容提質，支持社會力量提供社區服務。優化消費環境，開展“消費促進年”活動，實施“放心消費行動”，加強消費者權益保護，落實帶薪休假制度。實施標準提升行動，加快構建適應高質量發展要求的標準體系，推動商品和服務質量不斷提高，更好滿足人民群眾改善生活需要。



積極擴大有效投資。發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板，推進防洪排澇抗災基礎設施建設，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，加快實施“十四五”規劃重大工程項目。今年中央預算內投資擬安排7000億元。合理擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金範圍，額度分配向項目準備充分、投資效率較高的地區傾斜。統籌用好各類資金，防止低效無效投資。深化投資審批制度改革。著力穩定和擴大民間投資，落實和完善支持政策，實施政府和社會資本合作新機制，鼓勵民間資本參與重大項目建設。進一步拆除各種藩籬，在更多領域讓民間投資進得來、能發展、有作為。



（後方支援記者：盧哲，實習記者：李澤璇）