李強談國防：新一年全面加強練兵備戰

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中談國防和軍隊建設時說，新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。



李強在政府工作報告中表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步，人民軍隊出色完成擔負的使命任務。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。構建現代軍事治理體系，抓好軍隊建設“十四五”規劃執行，加快實施國防發展重大工程。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，優化國防科技工業體系和布局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展“雙擁”工作，鞏固發展軍政軍民團結。





（後方支援記者：盧哲，實習記者：李澤璇）