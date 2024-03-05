調查：香港性別平等意識高於全球水平

港大昨日發布“香港女性生活品質及大眾對性別平等的態度”調查結果。 中評社香港3月5日電／﻿國際婦女節將至，港大於昨日發布“香港女性生活品質及大眾對性別平等的態度”調查結果，通過對1287名成年人的調查結果顯示，香港的性別平等意識高於全球平均水平，但男性往往高估女性獲取資源及掌握資源的容易程度。研究結果指，提高性別平等意識對女性心理健康和生活品質有正面影響，建議促進廣泛的性別主流化，加強性別教育，並創造對女性友好的工作場所等。



大公報報導，社會工作及社會行政學系陳凱欣教授及其研究團隊，進行了一項線上調查，並由香港婦女中心協會（HKFWC）協辦，旨在探討大眾對性別平等的態度及其對香港女性生活質素的影響。調查於今年1月至2月進行，訪問了1287名成年人，包括603名男性（47%）和684名女性（53%），其中近半（49%）受訪者年齡介於26至45歲；此外，48%的人有全職工作，43%的人擁有學士學位或更高學位，21%的人沒有個人收入。



推崇男女同工同酬



調查結果顯示，參考聯合國婦女署性別平等態度研究的數據，香港各項性別平等意識都高於全球的平均數值，包括資源獲取和控制、身體健康、社會關係等方面。但是，對於優質教育、個人財產、家庭和公共場所安全等資源的獲取和控制，男性和女性的看法存在顯著差異。



其中以“婦女能否獲得優質教育”問題為例，84.4%的男性受訪者和72%的女性受訪者認為“容易”，相差比例達到12.4%，另有3.9%的女性選擇了“困難”，顯示了男性明顯高估了女性獲得優質教育的容易程度。



就未來的願景，大眾認同應於所有領域更尊重女性權利，包括在政治、商業及高等教育等領域為女性提供更多機會，大眾亦推崇同工同酬；但是，香港的認同比例（90.2%）略低於全球平均水平 （91%）。此外，男性和女性對尊重婦女權利的看法有顯著差異，男性並不像女性那樣重視這些主張。



研究亦發現，女性對自己的性別定型態度愈高，心理健康和感知的社會環境會愈差。陳凱欣舉例指，若女性的生活環境或發展機會未如理想，“將自己定型為傾向負責某一種工作，例如照顧小童等，心理健康會較差。”相對的，若女性能平等地看待自己在社會上的角色，她們整體生活質素會較高。



該研究還提出了多項建議措施，包括促進廣泛的性別主流化，建議政府應將性別觀點和需求納入各級所有立法、政策和計劃，同時考慮女性和男性的問題和經驗；亦包括加強性別教育、支持性別意識措施以及創造對女性友善的工作場所等。