李強作政府工作報告（全文）

國務院總理李強（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）3月5日上午9時，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。開幕會由中共中央政治局常委趙樂際主持。



李強在政府工作報告中指出，過去一年全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



國務院總理李強5日在政府工作報告中指出，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



——經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡。



——現代化產業體系建設取得重要進展。傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業蓬勃發展，未來產業有序布局，先進制造業和現代服務業深度融合，一批重大產業創新成果達到國際先進水平。國產大飛機C919投入商業運營，國產大型郵輪成功建造，新能源汽車產銷量占全球比重超過60%。



——科技創新實現新的突破。國家實驗室體系建設有力推進。關鍵核心技術攻關成果豐碩，航空發動機、燃氣輪機、第四代核電機組等高端裝備研制取得長足進展，人工智能、量子技術等前沿領域創新成果不斷湧現。技術合同成交額增長28.6%。創新驅動發展能力持續提升。



——改革開放向縱深推進。新一輪機構改革中央層面基本完成，地方層面有序展開。加強全國統一大市場建設。實施國有企業改革深化提升行動，出台促進民營經濟發展壯大政策。自貿試驗區建設布局進一步完善。出口占國際市場份額保持穩定，實際使用外資結構優化，共建“一帶一路”的國際影響力、感召力更為彰顯。



——安全發展基礎鞏固夯實。糧食產量1.39萬億斤，再創歷史新高。能源資源供應穩定。重要產業鏈供應鏈自主可控能力提升。經濟金融重點領域風險穩步化解。現代化基礎設施建設不斷加強。



——生態環境質量穩中改善。污染防治攻堅戰深入開展，主要污染物排放量繼續下降，地表水和近岸海域水質持續好轉。“三北”工程攻堅戰全面啓動。可再生能源發電裝機規模歷史性超過火電，全年新增裝機超過全球一半。



——民生保障有力有效。居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小。脫貧攻堅成果鞏固拓展，脫貧地區農村居民收入增長8.4%。加大義務教育、基本養老、基本醫療等財政補助力度，擴大救助保障對象範圍。提高“一老一小”個人所得稅專項附加扣除標准，6600多萬納稅人受益。加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭。



回顧過去一年，多重困難挑戰交織叠加，我國經濟波浪式發展、曲折式前進，成績來之不易。經過全國上下共同努力，不僅實現了全年預期發展目標，許多方面還出現積極向好變化。特別是我們深化了新時代做好經濟工作的規律性認識，積累了克服重大困難的寶貴經驗。實踐充分表明，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國人民有勇氣、有智慧、有能力戰勝任何艱難險阻，中國發展必將長風破浪、未來可期！

