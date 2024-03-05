漁船案管碧玲扯原民升遷　藍委盧縣一轟歧視

藍委盧縣一。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）金門漁船翻覆事件延燒，海洋委員會主委管碧玲將專題報告名稱改為“取締大陸快艇事故案”，並傳簡訊給無黨籍原住民“立委”、“立法院”內政委員會召委高金素梅說“會注意岸巡原民同仁的升遷”，引發譁然。中國國民黨原民“立委”盧縣一5日痛批，這是歧視又侵犯原民尊嚴，民進黨可笑又狹隘。



“立法院”內政委員會4日安排“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”專題報告，管碧玲卻將書面報告名稱改為“取締大陸快艇事故案”，引發藍白抨擊。高金素梅更揭露，管碧玲不循正常協商溝通，用媒體放話，還傳訊給她寫下“海巡有很多原住民同仁，我特別要求注意在升遷上的拔擢”，她覺得受到侮辱，質疑管想用海巡原住民同仁的升遷交換同意她擅改專案報告名稱。



國民黨5日上午舉行“4月1日新藥價上路，民眾用藥權益誰來關心？”記者會，與會的有國民黨“立委”盧縣一、基層藥師協會發起人沈采穎、醫師公會聯合會常務理事黃啟嘉、組發會社會部主任水雲翔。



會後開放媒體提問，記者詢問原民“立委”盧縣一，關於管碧玲提及原民一事看法。盧縣一表示，他覺得管碧玲有點好笑，基本上專題報告名稱與原民是2個完全不同的問題，他本人雖在衛環委員會，但也有稍微瞭解昨天內委會的狀況。



盧縣一直言，管碧玲的說法是歧視原住民，管不明白她寫這種簡訊，可是侵犯到原民的尊嚴，也顯現出民進黨政府根本沒替原民設身處地著想，完全沒有身為一個執政黨的胸懷，常用自己認為的角度去處理事情，透過此事，大家可看到，民進黨心胸真的很狹隘。