“驚蟄打小人”　遊客湧銅鑼灣鵝頸橋

雲姑表示雖然不少人光顧“打小人”，今年沒有加價。 中評社香港3月5日電／今日是二十四節氣的“驚蟄”，不少市民會按傳統習俗“打小人”，祈求打走是非、厄運。在本港打小人勝地──銅鑼灣鵝頸橋底，昨日有不少人提前到場“打小人”，當中更不乏慕名而至的旅客，希望親身感受香港的民間習俗，有台灣遊客形容感覺有趣，表示會介紹朋友來體驗。



大公報報導，所謂“驚蟄”，是指春天天氣轉暖，春雷一響，驚醒正冬眠動物的典故，傳統上也是祭白虎，以免害蟲為患的日子，後演變成為透過白虎來鎮壓小人。



銅鑼灣鵝頸橋底昨日人頭湧湧，鞋拍打聲此起彼落。雲姑在鵝頸橋幫人“打小人”已經6年，她說，今年的收費和去年一樣，每位50元。由於昨日是好日，故雖未到正日，亦吸引不少人光顧。只見雲姑一手拿著女裝鞋，一手拿著小人紙，著客人寫上小人的名字後，就認真地打了起來。她口中念念有詞，“打你個小人頭，打到你成世冇出頭……”之後將寫有名字的小人紙包裹在老虎樣式的紙里，用肥豬油抹一下老虎的嘴，寓意老虎吃飽了就走了。最後擲聖杯，一陰一陽便完事了。



“台灣沒有這個，我感覺很有趣，所以特意來感受一下的。”台灣旅客王小姐與家人，一行三人來港遊玩4天3夜，將“打小人”放在了其中一天的行程中，她表示，台灣是閩南文化濃厚的地方，雖然也有很多傳統習俗，但卻沒有“打小人”這種貼地又能讓人解氣的方式，於是就來體驗一下，“回去要跟朋友介紹一下，讓他們也來玩。”