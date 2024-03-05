陰和俊：青年科技人才是國家創新體系的關鍵

（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）3月5日，在十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”采訪活動中，科學技術部部長陰和俊明確表示，青年科技人才是國家創新體系的關鍵，他們的培養和發展將被作為長期戰略性任務。



科學技術部部長陰和俊在答記者問時表示，高質量發展是新時代的硬道理。推動高質量發展，離不開科技的有力支撑。陰和俊強調，下一步，科技部將堅決貫徹落實黨中央決策部署，牢牢把握抓戰略、抓改革、抓規劃、抓服務的定位要求，加強宏觀統籌，重點加強戰略規劃統籌、政策措施統籌、重大項目統籌、科研力量統籌、資源平台統籌、區域創新統籌等，通過抓這“六大統籌”，加快建立健全新型舉國體制。重點推進三方面工作。一是加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，深入實施重大科技項目，持續加強基礎研究，不斷夯實高質量發展的科技內核。二是加強戰略力量建設，也就是隊伍建設，充分發揮國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業的特色優勢，建設協同高效的戰略科技力量，打造科技強國建設的國家隊。三是繼續深化科技體制機制改革，加大改革力度，強化政策協同，擴大開放合作，匯聚更多的智慧和力量，為高質量發展不斷注入新的創新動力。



近年來，很多重大科研成果的產出都活躍著一批青年科技人才的身影。陰和俊表示，歷史上，許許多多的重大發現和發明創造都是年輕人做出來的。年輕人最有創造能力，也最具有創新潛力，他們現在是我們國家推進高水平科技自立自強的一支重要的生力軍，未來就是建設科技強國的主力軍。去年，黨中央、國務院出台專門的政策措施加以推進，科技部狠抓貫徹落實，重點推進了三方面的工作。



一是大膽使用。在國家重大科技任務中，給年輕人提供機會、提供平台。比如，在國家自然科學基金項目中，80%的項目由45歲以下的青年人員承擔。在國家重點研發計劃項目中，到目前已經有1100多項是由40歲以下的青年科學家牽頭負責的，這個數量已經達到了總數的20%以上。在許多國家重大科技工程中到處都能看到年輕人的身影，在北鬥導航、探月工程、中國“天眼”這些大工程中，許多項目團隊的平均年齡剛過30歲。



二是加強培養。以我長期在科研院所工作的經歷，我的體會是，對青年科技人才的培養要趕早一點、寬鬆一點、面寬一點，跟得緊一點，幫助他們盡早熟悉科研、培養興趣、增強自信、把握方向。我們出台政策，鼓勵有條件的單位，把一半以上的基本科研業務費投到35歲以下年輕人身上；在重點實驗室的評估中，把對青年人的培養作為重要的指標。



三是做好服務保障。對從事基礎前沿交叉研究的青年科技人才，想辦法提高穩定支持力度，盡量減少考核頻次，讓他們心無旁騖，沉下心來潛心科研。持續推進減負專項行動，目的就是把這些青年科技人才從繁雜的事務中解放出來，比如說采購、報銷、填表等，保證他們充足的科研時間。



陰和俊強調，下一步，科技部將堅決貫徹落實黨中央指示精神和部署要求，把對青年科技人才的培養作為一項長期的戰略性工作，一直抓下去，努力為他們成長發展創造好的科研環境。在工作中，給年輕人提供機會、搭建平台、營造環境。在生活上，針對他們的“急難愁盼”，特別是薪酬待遇、家庭生活、身心健康等重點關切。會同各方共同努力，幫助解決他們的後顧之憂，讓年輕人真正沉下心來搞科研，調動激發他們的創造力，讓他們在建設科技強國的偉大事業中施展才華、實現夢想、綻放青春。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

