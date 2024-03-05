﻿馬會捐30億　建首個流行病電子系統

行政長官李家超和國家衞生健康委員會副主任雷海潮，昨日在北京見證簽署儀式。 中評社香港3月5日電／馬會和公益慈善研究院昨日共同宣布三份合作文件，以支持行政長官李家超在2023年施政報告中公布，由馬會撥款30億元支持的一系列加強本港防疫準備，並強化與大灣區聯防聯控的政策措施。



大公報報導，三項具體措施包括：預防及監測新發傳染病；加強應對疫情的準備能力；以及針對新發傳染病作研究和應急準備。



國家衞健委與馬會合作



三份文件分別為《國家衞生健康委員會與香港賽馬會關於國家衞生健康人才能力建設項目合作備忘錄》、《國家衞生健康委員會與香港賽馬會關於衞生健康高端人才獎學金項目合作框架協議》和《香港特別行政區政府醫務衞生局與香港賽馬會本地傳染病預防及應對項目合作備忘錄》。行政長官李家超和國家衞生健康委員會副主任雷海潮昨日在北京見證簽署儀式。



助灣區疫情防控



馬會又表示，這30億元捐款亦包括支持於去年11月宣布成立的“香港賽馬會環球衞生研究院”全球總部，將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港。



醫務衞生局局長盧寵茂昨在簽署合作文件儀式上致辭說，必須有居安思危的意識，為將來可能出現的新發傳染病作好準備，“與其救火，不如防火”。香港賽馬會的慷慨捐款，將有助香港築起一道更穩固的傳染病防火牆。



盧寵茂表示這次的捐款有三個“第一”：第一個“第一”，第一次由香港行政長官牽頭、中央支持、賽馬會出資的醫療衞生項目；第二個“第一”，這次10億元捐款是政府醫療衞生部門收到的最大一筆捐款；第三個“第一”，透過這次捐款，香港將第一次建立一個綜合流行病電子管理系統。