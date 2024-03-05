外貿訂單回流　義烏龍年開門紅

浙江義烏國際商貿城開市首日，不少義烏商家迎來“開門紅”。 中評社香港3月5日電／“春節假期里就已經接了七八個訂單，金額超過100萬元（人民幣，下同）。工廠已經開工了，比往年早了兩三天。”2月21日（農曆正月十二），“世界超市”浙江義烏國際商貿城如期開市，經營戶陸慶榮顯然比往年忙碌得多。



大公報報導，今年義烏市場像陸慶榮一樣提前開單開工的商家不在少數，因此開業首日開門率即達到94.6%，比去年提升2.1%，人流量也超往日平均，達到22.8萬人次。經營戶與外商對龍年外貿行情充滿信心。＼大公報記者 王莉（文、圖）浙江報導



開市當天，陸慶榮又接到了南美客戶十幾萬元的毛絨玩具採購訂單，“開門紅”讓他對新的一年有了新的期待。他說：“我們今年的訂單已經排到4月底，準備擴大工廠生產線，現在工人是600人，我們計劃增加到750人，所以最近開始忙著招人了。我們有信心今年外貿訂單比去年增加30%以上。因為去年好幾年沒出現過的客戶都回到義烏了，相信今年新老客戶都會增加。”



主動出擊 海外參展吸客



禮品經營戶李保香正月初三已經接到來自中東客戶的訂單。她拿出一款海龜造型的儲物盒開心地告訴《大公報》記者：“客戶下單的就是這款產品。這是我們自己設計的款式，去年12月底才完成打樣寄給客戶看的，沒想到這麼快他們就下單了，貨值大概在6、7萬元。往年工廠都是正月十八才開工，今年客戶催單比較急，我們正月十六就全面恢復生產。我估計今年訂單量可以增長20%以上。”



除了坐等客戶訂單上門，春節期間還有不少義烏商家主動“走出去”尋找商機。正月初四，義烏35家企業、67人已赴美國拉斯維加斯參加2024年國際時裝及面料展，意向成交額超過4000萬元。據悉，2024年以來，義烏已有99家企業、172人參加21個境外展會，搶單不停。



經營戶陳美君說：“目前產品已經銷往中東、南美等市場，春節前的訂單已經排到3月底，今年我們還將通過商城集團的‘品牌出海’計劃，新開拓東南亞市場。”



AI助力 中文視頻譯36種語言



據悉，自去年起為推動義烏小商品“觸達”更大市場，當地提出了布局“海外分市場、海外倉、海外站、海外展廳、海外展會”等“品牌出海”戰略，目前在全球累計布局海外倉超200個，覆蓋日本、俄羅斯、菲律賓、西班牙、波蘭、尼日利亞、巴基斯坦等48個國家和地區，總面積超140萬平方米。



此外，還借助最新大語言模型技術，研發推出“AI數字老闆娘”，錄製好一段中文視頻，上傳至平台便可輕鬆轉化成英語、法語、阿拉伯語、西班牙語等36種語言版本。“儘管我會一些英語，但要向不同國家客戶精準介紹產品不太現實，人工智能技術解決了溝通的難題。”經營戶鄒英說：“今年開市第一天，已經收到了幾十萬元訂單，新科技給生意帶來了增長點，我對市場更有信心。”



義烏商城集團副總經理龔騁昊表示，新的一年挑戰和機遇並存，越是在這種情況下，越能體現義烏的活力和韌性。集團將推進“品牌出海”戰略以及新技術在商貿領域的應用，幫助更多企業“走出去”，在更廣闊的市場尋求更大商機。