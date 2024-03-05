撤辣效應　香港新盤二手交投轉旺

特區政府上周宣布全面撤辣後，樓市交投氣氛即時回暖。 中評社香港3月5日電／大公報報導，世紀21 Q動力總經理楊永健表示，踏入龍年，財政司司長即時為樓市大派厚禮。上周公布的財政預算案中，將過去實施的額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）等需求管理措施全面撤銷，今年樓市勢必運轉乾坤，走出逆境。



撤辣後的樓市會如何？首先看二手市場，此前因為買家心態審慎，即使業主不斷調低叫價，買家往往愈跌愈不敢買，因此二手交投持續處於低谷，每月的二手註冊量衹有2000至2200宗左右，交投較疫情時更淡。



以十大屋苑為例，每星期只錄得零星幾宗成交，撤辣後的首個周六、日，成交量急升至近30宗水平，較過去不足10宗大增2至3倍。



有業主認為，十大屋苑每周成交量應可回升至50宗以上水平，當然有關估算是樂觀的預測，但大家需要明白，隨著樓價回升，自然會有業主即時反價。過去樓價持續回落，部分業主急於出售“止蝕”，撤辣後，相信業主會稍為調高叫價，價格回穩後，二手成交未必能夠維持高水平，相信十大屋苑每周成交有二、三十宗已相當理想，每月二手註冊量或可重上4000至5000宗水平。



本月一手銷售料升至2000宗



至於一手市場，作為龍年首個推售新盤，恒基地產旗下長沙灣Belgravia Place打頭陣，最終接獲逾4400票，首批銷售的138夥於短短4小時內售罄，發展商隨即加推208夥，並安排於本周四作次輪銷售，相信反應仍會持續熾熱。



Belgravia Place屬於巴域街重建項目的第1期，四面單邊，將分成兩期發展，幾分鐘到地鐵站，交通方便，項目基座商業總樓面涉約2.8萬方呎，將會引入不同文創商店，塑造為區內文青打卡熱點，加上項目定價吸引，上車客必捧。



總括而言，2月新盤成交量衹有約270宗，較1月份的430宗大減近四成。在撤辣前，買家以至發展商均對樓市持觀望態度，放慢推盤步伐，過去兩個月新盤銷售均集中於貨尾盤，未來的情況肯定截然不同。



龍年首個新盤已成功“開紅盤”，相信未來的新盤攻勢一浪接一浪，本月新盤銷售勢必較撤辣前急增4至5倍，本月首3日已售出逾500夥新盤，預期今個月新盤銷量勢必重上1500至2000宗的水平。