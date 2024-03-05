李國英：2035年建成國家水網

水利部部长李国英（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）3月5日，在十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”采訪活動中，水利部部長李國英表示，水網建設目標是到2035年基本建成“系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環通暢、調控有序”的國家水網，實現水資源在時空上的優化配置，提高水資源調控和供給能力。



水利部部長李國英在答記者問時表示，在黨中央、國務院高度重視、全面部署和大力推動下，有關部門、機構協同配合，地方及社會各方共同努力，274萬水利建設者鼓足幹勁、奮力拼搏，2023年，我國水利建設全面提速，全年完成水利建設投資11996億元，比上年增長10.1%，創下了歷史最高紀錄，這11996億元投資通過實施41014個水利工程項目完成。



李國英介紹，黨中央、國務院印發《國家水網建設規劃綱要》，對國家水網建設作出全面決策部署。《國家水網建設規劃綱要》從全局高度優化水資源總體配置格局，促進水資源在時間層面實現跨期調節、以豐補枯，在空間層面實現南北調配、東西互濟，著力提升國家水安全保障能力，實現經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益相統一。



在這樣一個總體格局下，國家水網建設的重點任務集中反映在“綱、目、結”三個方面：



一是構建國家水網之“綱”。以長江、淮河、黃河、海河這四大水系為基礎，以南水北調東綫、中綫、西綫這三條調水綫路為骨幹，加快構建國家水網主骨架和大動脈。



二是織密國家水網之“目”。根據生產力布局和生態環境保護需求，以自然河系為基礎，以引、輸、排水工程為通道，形成縱橫交錯、互聯互通的水流網絡。



三是打牢國家水網之“結”。在自然河系和重點引調水工程的銜接處，興建具有控制性的調蓄工程和重點水源工程，以此來提升國家水網水資源調控能力和水資源供給能力。



李國英表示，《國家水網建設規劃綱要》把目標年設定為2035年。也就是說，到2035年要建成國家水網，實現“系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環通暢、調控有序”的目標，形成與基本實現社會主義現代化相適應的國家水安全保障體系。



“目前，水利部已將《國家水網建設規劃綱要》部署的重點任務全面進行了分解細化，逐項落實到具體的工程項目，逐項落實到年度推進計劃，并建立健全了工程項目協調推進機制，我們將為之積極努力，狠抓落實，依法依規、科學有序推進工程項目的實施，確保如期完成國家水網建設的目標任務。”李國英說。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：趙人嬋）

