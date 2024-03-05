唐仁健：今年糧食生產主要抓四方面工作

農業農村部部長唐仁健（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電 （記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中採訪活動3月5日在人民大會堂舉行。農業農村部部長唐仁健在回答記者提問時表示，今年糧食生產工作主要抓穩面積、提單產、優服務、強政策等四個方面工作。



唐仁健在回答記者提問時說，今天正好是二十四節氣的“驚蜇”。農諺講“春雷響，萬物長”，我們最近調度一下，已經返青的小麥，一二類苗比例88.2%，比去年本來就很好的苗情，還高了0.7個百分點，比近五年平均又高了1.8個百分點。“所以我想告訴大家，現在的形勢基礎還是有的。那麼往後怎麼辦，我想是抓四條”，唐仁健表示，一是穩面積，這是基礎和前提。我們的國家的耕地潛力已經挖得差不多了，但是有的地方還是有一些荒地。可以盡量種起來，努力把糧食播種面積穩定在17.7億畝以上。



二是提單產。基本思路就是把很多技術集成，也就是良田、良種、良法、良機、良制“五良”，在現有基礎上大面積提升單產。



三是優服務。把小農帶向現代農業軌道主要靠現代化服務體系，今後要重點培育和發展農業專業合作社，增強集體經濟組織的服務功能，改革激活農技推廣體系。另外要發展各種專業型、社會型、服務型公司企業，構建起公益和公辦金融性組織相互補充的服務體系，帶動小農多種糧、種好糧。



四是強政策。今年要繼續提高小麥的最低收購價，對三大主糧的種植保險實現全覆蓋，還要取消持續了很多年的對產糧大縣資金配套要求，這是很多人呼籲了很多年的一項改革。



唐仁健說，最後要抓好防災減災工作。前段時間的雨雪冰凍對南方的油菜和蔬菜有點影響，但是對北方的小麥是利好，同時也增加了病蟲害的概率，所以下一步要有針對性地在防治病蟲害方面加強措施。



（後方支援記者：盧哲，實習記者：趙人嬋）



