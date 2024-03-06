盧縣一：綠想製造兩岸緊張　漁民生命應重視

國民黨“立委”盧縣一接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）金門漁船事件持續延燒，引發兩岸緊張。魯凱族原住民、行醫逾20年的中國國民黨“立委”盧縣一接受中評社訪問表示，醫者父母心，2名大陸漁民寶貴的生命喪失，應予重視，但民進黨政府卻想要製造兩岸關係緊張，國民黨會團結努力監督民進黨，不希望朝向兩岸不好的情勢發展。



盧縣一，1968年出生於屏東縣，山地原住民“立委”，出身排灣族、魯凱族，高雄醫學院醫學系畢業，曾任台“衛生福利部”屏東醫院主治醫師、屏東縣春日、枋寮、霧台鄉衛生所主任及醫師，堅守原民偏鄉醫療前線20多年。政治新鮮人、現為“立法院”衛環委員會委員。



對於漁船翻覆造成2死一事，民進黨企圖轉移焦點到主權之爭，盧縣一說，國民黨“立院”黨團很認真在應對民進黨政府的各項攻防，民進黨很會帶風向，常常用轉移焦點的方式想要掩蓋事實真相。



盧縣一指出，因此國民黨“立院”黨團總召傅崐萁常常在想辦法，比如4日“立院”內政委員會要舉行，黨團早上6點就到場了，國民黨“立委”們也都有共識，團結合作，去努力面對民進黨搞分化，“立院”的主導權算是在國民黨身上，畢竟是相對多數，有52席，加上親藍的無黨籍2席，但還是得小心，國民黨是“脆弱多數”。



“不要讓民進黨得逞，企圖讓兩岸關係緊張！”盧縣一向中評社強調，兩岸情勢緊張，就是民進黨所製造的，而國民黨立場方面，金門“立委”陳玉珍有一再保證，會與對岸的窗口進行暢通無阻的聯繫。

