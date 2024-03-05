民眾黨推第二波司改修法　黃國昌斥綠怠惰

民眾黨團召開“司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團5日推出第二波司法改革修法，提出增訂《妨害司法公正罪》、《不法關說罪》以及《棄保潛逃罪》，要讓高官權貴在犯罪後無法再靠人脈關說、棄保規避刑責。民眾黨團總召黃國昌強調，人民無法再忍受民進黨政府持續怠惰、跳票。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。



黃國昌表示，民進黨推司法改革“永遠研議中”，達官顯貴涉及關說、棄保潛逃猶如家常便飯，司改不能再等。以三大關說案為例，法官蕭仰歸為兒子肇逃案向另一位法官高明哲關說，事後2人分別只受到休職6個月與降2級改敘的輕判；民進黨團總召柯建銘向時任“立法院長”的王金平關說全民電通案，最後柯、王兩人完全無事，反倒是辦案的檢察官與檢察長遭記警告、調職；現任陸委會主委邱太三曾為壢新醫院院長涉嫌逃漏稅一案向桃檢檢察長彭坤業關說，但兩人都兩度遭“監察院”彈劾未過。



黃國昌說，民眾黨團依照2017年司法“國是會議”的結論，主張增訂《妨害司法公正罪》、《棄保潛逃罪》、《不法關說罪》，以終結司法“有關係就沒關係”的不公正現況。

