江啟臣任“立院”世界台商之友會長　幫爭權益

江啟臣出任“立院”世界台商之友會會長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）“立法院”今天成立“世界台商之友會”，由中國國民黨“立法院副院長”江啟臣出任會長，他強調，各國的台商是“中華民國”的國力延伸，希望台商能繼續協助政府拓展外交，許多官員出訪與“國會”外交，背後都有台商協助接待與建立當地官員的溝通管道，因為特殊外交處境，台商的溝通管道有時還比政府多，所以幫助台商爭取權益絕對是朝野不分黨派的最大共識。



世界台灣商會聯合總會長李天柒則說，台商過往都是一卡皮箱走天下，很多台商可能因為成就不錯，有被政府注意到，現在回到故鄉，是對台灣這塊土地有感情，盼政府要對還在努力的台商多照顧，也讓海外台商未來都能安定回來住在台灣。



“立法院”的“世界台商之友會”依過往慣例都由“立法院副院長”擔任會長，院長為榮譽會長，本屆“立法院”正副龍頭由國民黨拿下，因此由江啟臣出任會長，國民黨眾“立委”也非常捧場，今天的成立大會超過10位藍委捧場，和過往氣氛完全不同。為了強調跨黨派服務，會中也推舉了國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民進黨“立委”鍾佳濱、民眾黨團總召黃國昌為副會長。



江啟臣在會中表示，台商是國力的延伸，韌性非常強，只要有陽光、空氣與水就有台商的存在，這也讓“中華民國”像過往英國一樣是日不落國，所以台商與各地政府的溝通管道有時比政府還多。



江啟臣強調，台商在外面打拼時，政府不見得能幫得上忙，如今感謝大家都有愛國的心，願意回饋台灣，只要有需要“國會”的地方，朝野都會全力相挺。他也笑說，雖然朝野在其他議案有激烈攻防，但幫助台商爭取權益絕對是最大的共識、不分黨派，未來若有需“國會”協助，將義不容辭。