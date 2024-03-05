高金素梅、陳建仁互槓　韓國瑜喊停緩和氣氛

無黨籍委員高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）無黨籍“立委”高金素梅今日在“立法院”質詢時與“行政院長”陳建仁激烈互槓，高金批民進黨政府錯誤政策養大“疫苗幫”、“光電幫”等利益幫派，陳則反駁說這些說法錯誤。最後是中國國民黨“立法院長”韓國瑜主動起身暫停質詢時間，緩和雙方氣氛，並對高金說“辛苦了”。



陳建仁今日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



高金素梅指出，錯誤的防疫政策，我們花了8400億元，結果“口罩幫”、“疫苗幫”、“快篩幫”一路橫行，錯誤的非核家園政策，我們投入了幾兆元，深不見底的錢坑，電費還越來越貴，缺電陰影每天都在。火力發電大增，帶來空污，同時養大“光電幫”、“風電幫”、“雲豹幫”，失能農業政策也養出“雞蛋幫”。以前她總希望錯誤政策可以修正，現在恍然大悟，或許民進黨就需要這些利益幫派，才硬推這些錯誤的政策。



陳建仁說，這我完全不同意，你講的這些都是錯的，沒有雞蛋幫、沒有快篩幫、沒有疫苗幫，通通沒有，這是污衊、貼標籤。陳建仁強調，沒有缺電，缺電也是錯誤訊息，是貼標籤，缺電是馬政府時代，現在備載量都夠。



高金素梅強調，自己不接受陳建仁說她的訊息是錯的。陳建仁也再補上一句說，社會自有公評。



眼見高金素梅、陳建仁彼此僵持不下，此時韓國瑜主動起身，暫停質詢時間緩和氣氛，韓國瑜向高金素梅說“辛苦了”，謝謝高金素梅的質詢，也謝謝陳建仁備詢。