政府工作報告起草人黃守宏答中評：不負人民

國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答中評社記者問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月5日上午舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》，並答記者問。黃守宏在回答中評社記者提問時表示，黨中央、國務院對抓落實的問題高度重視，已經採取措施，並將繼續採取措施，確保寫入《政府工作報告》的內容、政府作出的承諾，切實做到兌現，不負全國人民期待和厚望。



中評社記者提問，好政策貴在落實，《政府工作報告》提出的政策舉措不少，怎麼保證落實到位。今年在轉職能、提效能等自身建設方面有哪些打算？



黃守宏表示，好政策，貴在落實。再好的政策如果不落實就是鏡中花、水中月。按照習近平總書記提出的關於四個抓落實的要求，國務院建立和完善了一套抓落實的機制，確保今年的各項政策落實到位。這個機制需要上、中、下一起做，打通政策落實中的“最先一公里”“中梗阻”和“最後一公里”。



首先，壓實各方責任。從國務院部門做起，《政府工作報告》經過全國人代會審議通過具有法定效力，國務院會把《政府工作報告》裡的各種要求、政策分解到國務院各個部門，限期拿出更為細化、實化的具體措施和配套政策。這項工作國務院已經作出安排，起草《政府工作報告》過程中，有關部門已經在行動，寫上《報告》的政策措施，同步研究怎麼推動落實落地的問題。有些具體政策、具體措施，兩會後將陸續出台。從各地區來講，要善於把黨中央精神、《政府工作報告》的部署和本地實際結合起來，積極謀劃用好我們在工作中常講的“抓手”，政策落實也要有抓手。

